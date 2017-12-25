В аварии на трассе Керчь-Феодосия пострадало 7 человек

Вчера, 24 декабря в Ленинском районе Крыма на трассе Керчь-Феодосия произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса Ford Transit и легкового автомобиля Skoda Fabia. В аварии пострадали сразу 7 человек, в том числе – трое детей.

Как сообщают в пресс-службе МВД по Крыму – «В районе села Луговое Ленинского района водитель легкового автомобиля при выезде на полосу встречного движения допустил столкновение с микроавтобусом. В результате ДТП пострадали семь человек, в том числе трое детей».

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По прибытию на место спасатели выяснили, что водитель легкового автомобиля «Шкода Фабиа», двигаясь по трассе «Керчь-Феодосия», совершая обгон выехал на встречную полосу и совершил столкновение с микроавтобусом «ФОРД-ТРАНЗИТ». Личный состав с помощью гидравлического инструмента провел деблокацию водителя автомобиля «Шкода Фабиа», так же на месте осуществил комплекс мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Пострадавших, с травмами различной степени тяжести, направили в Ленинскую центральную районную больницу. В данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

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