В аварии на «Военкомате» разобрались без сотрудников ГИБДД

Сегодня днём на улице Свердлова в районе остановки «Военкомат» столкнулось сразу несколько автомобилей. Как сообщают очевидцы, пострадавших не было. Водители решили вопрос на месте.

Не доезжая переулка Клабукова 4 иномарки въехали друг в друга, образовав «паровоз». Свидетели аварии предполагают, что причиной столкновения стало несоблюдение дистанции.

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Журналисты КерчьИНФО были в районе места происшествия около трёх часов назад, движение транспорта по улице было не затруднено.

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