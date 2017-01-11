В Азовском море столкнулись два судна. Есть пострадавшие среди членов экипажа. Об этом сообщает интернет-издание Life.

В водах Азовского моря произошло столкновение двух маломерных суден под названием «Керчь» и «Юлия». Согласно источнику Life, капитан последнего плавательного средства пытался избежать происшествия, как только увидел второе судно, однако уже было поздно.

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В результате инцидента у судна «Юлия» повреждена кормовая часть и три члена экипажа, у которых зафиксированы повреждения различной степени тяжести.

Сумма ущерба, который был принесен, была установлена в размере 117 тысяч рублей.

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