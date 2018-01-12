В ближайшие дни Керчь может занести снегом

МЧС России предупреждает о сложных погодных условиях в Крыму с 13 по 15 января: на полуостров придет сильный ветер со снегом.

«В связи с вторжением Арктического холодного воздуха в Крыму ожидаются сложные погодные условия: снег, 14 и 15 января местами сильный, метель, на дорогах гололедица, усиление северо-восточного ветра до 17-22 м/с, 13 и 14 января порывы до 25 м/с», – сообщает ведомство.

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Однако по информации метеоагенств, резкого понижения температуры воздуха не ожидается. В субботу, воскресенье и понедельник в Керчи прогнозируют от +1 до -3 градусов.

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