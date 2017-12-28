В будущем доме на Блюхера бетонируют фундамент

Строительство дома для депортированных граждан переходит в активную фазу. Сегодня начнется бетонирование фундамента.

Процесс строительства нового дома по улице Блюхера стартовал почти месяц назад.

«Сейчас армируется фундаментная плита – основание под дом. Вы видите из основание торчат выпуска – это выпуска под несущие стены. Сюда сегодня будет заливаться бетон толщиной 700 мм», – рассказывает руководитель стройки Виктор Петрович.

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Авторский надзор стройки проводит Денис ЯРОШЕНКО отмечает, что в целом процесс стройки идет без конкретных нарушений:

«Есть определенные моменты, который в рамках авторского надзора даю рекомендации по доработкам. Сейчас выполнена побетонка, гидроизоляция, сварные соединения. Проверены все шаги, все диаметры арматуры. В моем понимании качество монтажа на высоком уровне».

Если говорить о сроках, то все идет по установленному плану. Через год дом должен быть полностью готов.

Строительную площадку посетил глава Администрации Сергей БОРОЗДИН. С руководителями стройки он обсудили технические моменты процесса и благоустройство будущего двора. Здесь планируются детская и спортивная площадка.

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