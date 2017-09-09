В центральной библиотеке Керчи состоялся творческий вечер

В центральной городской библиотеке им. В.Г. Белинского прошел творческий вечер. Керчан, любящих поэзию, собрала удивительная керченская поэтесса Елена СОБКО.
Елена родилась в далёкой Пермской области, но душой прикипела к Керчи Крыму. Здесь её стихи стали печататься в городских газетах и альманахах. В нашем городе были изданы три её авторских сборника.
Елена принимала участие в фестивалях «Казантип поэтический» и всегда привозила дипломы и награды за высокое мастерство своих произведений. Недавно она была принята в члены Союза русских писателей Восточного Крыма.
На творческом вечере прозвучали стихи Елены СОБКО в авторском исполнении о временах года в природе и в жизни, о друзьях и врагах, о полёте фантазии и вере в чудо.
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С исследованием поэтического творчества Елены СОБКО выступила поэтесса Людмила ДЕСЯТОВА. Она говорила, что сборники Елены «читаются с интересом». Потому что талантливо, потому что всё оригинально и убедительно. Автор обволакивает нас своим магнетизмом, и мы за ней бежим, летим, плывём, мечемся в поисках неуловимого счастья.
Неподдельная боль звучит в стихах о Донбассе, о разрыве с Россией. Эти горячие строки – безусловный вклад керчанки Елены СОБКО в антивоенную борьбу. Это не только чувствительная женщина, это – женщина-воин.
Тему вечного движения поддерживает и такой потрясающий факт её биографии: с 32 лет Елена СОБКО – капитан маломерного судна, на своём катере носилась с дочками и друзьями на Тузлу, на Кубанский берег и вокруг Крыма.
Ещё одним украшением этого удивительного вечера были песни. Дуэт «Острова» – Ольга Шапран и Анна Ним – исполняли песни на стихи Елены СОБКО, а также на свои стихи и других керченских авторов.
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