В районе Автовокзала в маршрутное такси №2 врезался водитель на автомобиле «Audi». Последний, двигаясь со стороны ул. Горького в сторону ж/д вокзала, хотел объехать два ряда и встать первым в очереди перед светофором. Однако, водитель не учёл движение с правой стороны.
В результате необдуманных маневров произошло ДТП, которое повлекло за собой пробку в центре города.
На место происшествие оперативно приехали сотрудники ГИБДД. О жертвах и пострадавших не сообщается.
Напомним, что недавно на трассе «Керчь — Феодосия» произошла серьезная авария в результате которой загорелся бензовоз.
1 of 5