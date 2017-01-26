В районе Автовокзала в маршрутное такси №2 врезался водитель на автомобиле «Audi». Последний, двигаясь со стороны ул. Горького в сторону ж/д вокзала, хотел объехать два ряда и встать первым в очереди перед светофором. Однако, водитель не учёл движение с правой стороны.

В результате необдуманных маневров произошло ДТП, которое повлекло за собой пробку в центре города.

На место происшествие оперативно приехали сотрудники ГИБДД. О жертвах и пострадавших не сообщается.

Напомним, что недавно на трассе «Керчь — Феодосия» произошла серьезная авария в результате которой загорелся бензовоз.

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