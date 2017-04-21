В центре Керчи митинг в честь Ленина (фото)

В Керчи проходит митинг, посвящённый Дню рождения Владимира Ленина. Последователи вождя собрались на центральной площади города.

22 апреля 1870 года родился российский революционер, создатель Российской социал-демократической рабочей партии и вождь мирового пролетариата Владимир Ленин. Именно к этому событию приурочен митинг, который походит сегодня в центре Керчи.

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Последователи Ленина собрались на центральной площади города, которая носит имя именинника. В руках людей развивались коммунистические флаги и цветы.

Самых старших членов керченской коммунистической партии наградили почётными знаками.

В скором времени к мероприятию должна присоединится городская делегация и гости из Ейска.

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