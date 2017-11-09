В центре Керчи может появиться хостел

Вчера в городской Администрации прошло очередное заседание Градостроительного совета. На встрече рассмотрели помимо нового проекта смотровой площадки Крымского моста, строительство хостела в центре Керчи.

Как рассказала журналистам КерчьИНФО глава Общественного совета Галина МАЗИЛОВА, проект хостела оказался одним из самых интересных.

Частный предприниматель, хозяин здания на Карла Маркса 15, предлагает организовать в здании небольшой хостел (хостел – система расселения, при которойпостояльцу предлагается спальное место в общем номере – прим. ред.).

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По словам главы Общественного совета, проект ещё не одобрен: «Сначала нужно посмотреть какая будет вся улица, затем представить более подробную документацию, потому что только эскиз нам ничего не даёт. Нужно, чтобы концепция была в соответствии с общим стилем города, а не отельное здание. на Карла Маркса много старых домиков. Нужно, чтобы здание хостела не вырывалось из общего контекста». Сейчас проект отправлен на доработку.

Также городские архитекторы предложили определить линию застройки, которая регулирует этажность в центре города. По мнению специалистов, на центральных улицах города не должны быть многоэтажные дома – выше трёх-четырёх этажей.

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