В преддверии Нового года керчане «ринулись» за покупками, тем самым спровоцировав огромные пробки возле Центрального рынка.



На улице Горького (после моста), на улице Маршала Еременко (от центрального кольца и до стадиона), ул. Гайдара (в районе кургана), ул. Мирошника (в районе спортивного клуба «ProSport»), ул. Карла-Маркса и ул. Кирова — движение стоит.

Как ранее сообщала редакция KerchINFO.com, ночью с 29 на 30 декабря, в течение 13 часов работа Керченской паромной переправы была приостановлена. Курсирование паромов было возобновлено, сегодня, в районе 9 утра.

Из-за того, что на протяжении столь долго времени транспортные средства накапливались в районе переправы и многие жители города направились на Центральный рынок, в сегодня в Керчи жуткие пробки.

Редакция KerchINFO.com просит учитывать эту информацию, планируя свои поездки.

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