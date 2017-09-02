В центре Керчи отпраздновали Курбан – байрам (фото)

В Керчи отметили главный мусульманский праздник Курбан – байрам. Основные мероприятия прошли на набережной города.

Сегодня, 2 сентября, в Керчи прошла праздничная программа, приуроченная к главному мусульманскому празднику — Курбан – байрам.

На зеленой поляне возле колеса обозрения установили сцену, на которой выступали с поздравительными словами почетные гости и радовали всех присутствующих юные таланты. Крымско-татарские народные танцы не оставили никого равнодушным: красивые костюмы, синхронные движения и приятная мелодия. Также со сцены звучали и известные крымско-татарские песни.

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Также рядом расположилась полевая кухня. Для гостей приготовили душистый плов и шашлыки. Аппетитный запах быстро собрал вокруг казана желающих отведать блюд с огня.

Юные керченские спортсмены, в свою очередь, смогли попробовать свои силы в крымско-татарской национальной борьбе куреш.

В целом на поляне царила позитивная атмосфера, не переставая лилась крымско-татарская музыка, звучали аплодисменты и был слышен детский смех.

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