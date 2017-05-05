В центре Керчи порыв воды

В центре Керчи произошёл порыв воды. На месте работают сотрудники водоканала.
На одной из центральных улиц города произошёл порыв воды. На улице Маршала Ерёменко (в районе Автовокзала) в результате происшествия образовалось лужа на пешеходной части вдоль речки.
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Мастер водоснабжения отметил, что авария не повлияет на подачу воды на соседних улицах.
«Это перемычка, поэтому перебоев с водой ни у кого быть не должно», — рассказал специалист.
Проблема будет устраняться в течение дня.
Напомним, Старый Стеклотарный останется без воды.
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