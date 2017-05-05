В центре Керчи порыв воды

В центре Керчи произошёл порыв воды. На месте работают сотрудники водоканала.

На одной из центральных улиц города произошёл порыв воды. На улице Маршала Ерёменко (в районе Автовокзала) в результате происшествия образовалось лужа на пешеходной части вдоль речки.

Читайте: Паромная переправа утром простояла час

Мастер водоснабжения отметил, что авария не повлияет на подачу воды на соседних улицах.

«Это перемычка, поэтому перебоев с водой ни у кого быть не должно», — рассказал специалист.

Проблема будет устраняться в течение дня.

Напомним, Старый Стеклотарный останется без воды.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

