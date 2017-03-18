В центре Керчи продолжается праздничная программа

Солнечное и яркое утро сменилось в Керчи на сырую и пасмурную погоду, но сотни керчан продолжают участвовать в народных гуляньях и готовы посмотреть праздничный концерт, приуроченный к третьей годовщине «Крымской весны».

Развевающиеся флаги России и Крыма, украшенная сцена, патриотические возгласы из толпы, улыбки и слёзы радости на глазах горожан, — всё это создало сегодня на главной площади города неповторимое ощущение единства.

Ещё задолго до начала концерта керчане начали собираться на центральных улицах города. Многие поздравляли друг друга с праздником возвращения Крыма «в родную гавань».

В преддверии концерта горожане прогуливались по центральной площади, где проходили выставки работ народных умельцев, керченских предприятий и городского общества голубеводов.

В полдень, в 12:00, в центре Керчи, на площади им.Ленина состоялось торжественное открытие праздника, приуроченное к годовщине «Крымской весны». Жителей и гостей Керчи в рамках мероприятия «Крым в сердце моём» поздравили с этим знаменательным днём представители руководства и общественных организаций города.

Также в ходе празднования керчанам торжественно вручили паспорта Российской Федерации и раздали георгиевские ленточки.

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Впереди керчан ждёт масштабная торжественная программа и много мероприятий.

С 13:30 до 14:30 горожан ждёт праздничный концерт «Навеки с Россией», затем в 14:30 стартует спортивно-развлекательная программа «Самая спортивная страна», с 15:30 до 17:00 будет идти концертная программа ВИА кавер рок-группы «Аверс».

С17:30 до 18:30 перед керченской публикой выступят лучшие творческие коллективы города с концертом «Крымская весна», ближе к вечеру, в 18:30 на площади им. Ленина состоится молодежный флэшмоб.

С 19:00 до 20:00 керчане смогут насладиться выступлением творческого музыкального московского проекта «Крым – Россия – Навсегда!».

В завершение празднования трехлетия «Крымской весны», в 20:00, в центре Керчи зажжет свои огни праздничный фейерверк.

Редакция KerchINFO.com поздравляет крымчан и жителей всей России с этим исторически важным и знаменательным событием — возвращением Крыма «домой», в состав Российской Федерации.



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