В центре Керчи ремонтируют дороги

В Керчи продолжается ремонт дорог. Строительные работы проводятся в ночное время суток.

Ремонт дорог на центральных улицах города осуществляет подрядчик ООО «Крым Магистраль Строй». Это компания уже не раз предоставляла дорожно-ремонтные услуги в Керчи: дорога на Керченскую паромную переправу, а также ремонт дорожного покрытия на кольце в районе Автовокзала.

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На данный момент строительные бригады осуществляют ремонт дорог на Шлагбаумской. Все работы проводятся в ночное время суток: с 19:00 до 7:00. Таким образом, чтобы не ограничивать и не препятствовать движению городского транспорта.

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