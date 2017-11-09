В центре Керчи сегодня будут проблемы с подачей воды

Сегодня в центральной части города (от МДО до Генмола) с 12:00 до 17:00 в жилые дома и на предприятия вода будет подаваться с пониженным давлением. Об этом сообщает пресс-служба керченского Водоканала.

В районе ул. Свердлова 9 в это время будут проводиться ремонтные работы по замене запорной арматуры на водоводе Д-700.

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В связи с этим напор воды в зданиях будет снижен. Населению и предприятиям необходимо иметь запас питьевой воды.

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