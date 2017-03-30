В центре Керчи столкнулись два автомобиля

На улице Свердлова, которая располагается в центре Керчи, произошло дорожно-транспортное происшествие. Пострадавших нет.

На ул. Свердлова столкнулись автомобиль «Ford» и «ВАЗ 2110». Причиной аварии стало несоблюдение дистанции между транспортными средствами и ненадлежащее состояние дорожного полотна.

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По предварительной информации, первый автомобиль двигался по вышеуказанной улице в направлении площади им. Ленина, второй следовал за ним. Когда водитель автомобиля «Ford» начал объезжать препятствие на дороге, произошло ДТП.

В результате происшествия повреждения у каждого из транспортных средств были незначительные. Пострадавших не оказалось.



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