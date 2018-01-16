В центре Керчи столкнулись две иномарки

В центре Керчи столкнулись две иномарки
Январь 16 16:23 2018

Сегодня в центре Керчи произошло дорожно-транспортное происшествие – столкнулись две иномарки.

Как стало известно редакции КерчьИНФО, авария произошла в районе остановки «Босфорский».

Водитель автомобиля «Deo» на большой скорости перед пешеходном переходе врезался в «Toyota Camry».

Читайте: Авария под Керчью: пострадавший в травматологии

На месте работают сотрудники ДПС и эвакуатор, скорой помощи и пострадавших, по словам очевидцев, нет. Подробности ДТП выясняются.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!