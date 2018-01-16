В центре Керчи столкнулись две иномарки

Сегодня в центре Керчи произошло дорожно-транспортное происшествие – столкнулись две иномарки.
Как стало известно редакции КерчьИНФО, авария произошла в районе остановки «Босфорский».
Водитель автомобиля «Deo» на большой скорости перед пешеходном переходе врезался в «Toyota Camry».
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На месте работают сотрудники ДПС и эвакуатор, скорой помощи и пострадавших, по словам очевидцев, нет. Подробности ДТП выясняются.
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