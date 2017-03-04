В центре Керчи восстанавливают дорожное покрытие (фото)

На одной из центральных улиц Керчи производится ремонт дороги. Данный участок был повреждён в декабре 2016 года.

На улице Комарова, в районе кольца, сотрудники дорожной службы города восстанавливают дорожное покрытие. Оно было нарушено, когда в декабре 2016 года к новостройке проводилась канализация.

На данный момент рабочие лишь засыпали камнями ямы и покинули место проведения работ.

Важно отметить, что данный участок дороги был перекрыт более двух месяц. Этот факт усложнял движение транспортным средствам, создавая пробки и аварийные ситуации.

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После проведения канализации к новому дому поврежденная дорога продолжала мешать движению автомобилей, несмотря на то, что проблему обещали устранить быстро.

Следует заметить, что в аварийном состоянии находится большинство керченских дорог. Ямы, латки и выбоины – вполне нормальное явление для проезжей части в городе. Безусловно, ямочный ремонт и присыпка асфальтной крошкой дорожными службами периодически проводится, но на качество дорог в Керчи это, к сожалению, никак не сказывается.

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