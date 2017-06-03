В чем разница между итальянской пастой и макаронными изделиями?

В современной массовой кулинарной культуре под итальянским словом «паста» («pasta») подразумевают конкретно макароны, изготовленные из пшеничной муки сорта «дурум» с добавлением воды и, иногда, яиц. Хотя в Италии pasta – это не только макароны, а более широкое понятие, которое охватывает практически все мучные изделия.

Что нельзя назвать пастой?

Макароны из низкосортной муки, или из обычной хлебопекарной муки – это не pasta, поскольку качества и характеристики готового продукта не могут соответствовать качеству итальянских макарон. Даже если их не доварить, они не будут аль-денте. Они будут просто сыроватыми макаронами, обещающими после приёма в пищу тяжесть и дискомфорт в области желудка. Поэтому правильней их будет называть просто макаронными изделиями. Твердый сыр, томатный соус или базилик – не сделают из обычных макарон пасту. Поскольку дело не в специях и «топингах», а в муке.

Также пастой нельзя назвать все разнообразие видов восточноазиатской лапши. Технология приготовления схожа, но в культурном плане между этими блюдами – настоящая пропасть.

Макаронные тренды

Итальянская паста не приобрела бы такую огромную популярность, если бы не соответствовала требованиям современного тренда о правильном питании и здоровом образе жизни. Более того, все больше приобретает популярность и распространение макаронная диета, при которой основу рациона составляют макароны из муки «дурум», полученной из пшеницы твердых сортов. Макаронные изделия из такой пшеницы – это и есть паста, именно в том смысле, в котором ее понимают итальянцы. И среди российских производителей ее можно найти. Например, у ТМ «Мakfa».

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Макароны из муки твёрдых сортов пшеницы являются отличным источником клетчатки, которая надолго придает чувство сытости, нормализует работу кишечника и обмен веществ. В макаронах содержатся витамины группы B, белок, большое количество аминокислот и макроэлементов, необходимых для хорошего самочувствия. В них есть практически все элементы, нужные для нормального функционирования организма, физической и мозговой деятельности.

Регулярное употребление правильных макарон благотворно влияет на состояние кожи и волос. Способствует нормализации веса, при условии отказа от вредной, насыщенной жирами и консервантами пищи. Убедиться в данном утверждении можно, ознакомившись с отзывами тех, кто регулярно употребляет макароны из твердых сортов пшеницы, например от ТМ «Маkfa». Уменьшается риск сердечно-сосудистых, онкологических и воспалительных заболеваний, укрепляется иммунная система.

Обычные же макароны – настоящий кулинарный антипод итальянской пасты. Высокое содержание крахмала и быстрых углеводов превращает макароны из обычной муки в настоящего разрушителя стройных фигур и угрозу нормальному обмену веществ.

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