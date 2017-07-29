В Черном море тонет судно, вышедшее из Керчи (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

В нейтральных водах между Крымом и Турцией терпит бедствие судно «Анда». Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

Информация о бедствии поступило в службу спасения сегодня, в 6:40. На борту судна «Анда» на момент отправления находилось 9 человек.

По сообщениям спасателей, судно вышло из Керчи, проигнорировав штормовое предупреждение.

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На данный момент поиском и спасением людей, занимаются специалисты морского координационного спасательного центра.

Также существует информация о том, что проходящие суда сумели спасти 8 человек. Судьба еще одного члена экипажа остается неизвестна.

Отметим, что поисково-спасательную операцию усложняют погодные условия: высота волнение моря составляет 4 балла, а порывы ветра достигают 22 м/с. По этой причине невозможно задействовать авиацию и спасательные судна МЧС России.

По состоянию на 11:30 известно, что свой маршрут сухогруз совершал под флагом Того в 140 километрах от берегов Крымского полуострова. На борту находилось 3 гражданина Индии и 6 граждан Сирии. К месту аварии было направлено 3 теплохода, которые были поблизости.

По состоянию на 9:00 было спасено три человека, находящиеся за бортом. В 09:35 час. нашли еще одного члена экипажа судна, мужчина находился на плоту в отрытом море. В 10:35 час. на борт подняли из воды еще 4 человека. Судьба 9-го члена экипажа пока остается неизвестной.

К месту крушения вылетела морская авиация Черноморского Флота («Ан-26» самолет и поисково-спасательный вертолет «Ка-27»). Дополнительно в зону бедствия были направлены спасательный буксир «Шахтер» и корабль связи при «Азове» Черноморского Флота Российской Федерации РФ .

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