В честь Дня ВМФ в Керчи наградили морских офицеров

В честь Дня ВМФ в Керчи прошла торжественная церемония награждения военных моряков и ветеранов ВМФ. Праздничное мероприятие состоялось на городской водной станции.
Торжественная церемония награждения по случаю Дня ВМФ РФ собрала немало зрителей. С трибун керченской водной станции беспрестанно доносились громкие аплодисменты и радостные возгласы, под которые на вышке был поднят смвол российского ВМФ – Андреевский флаг.
Праздничное мероприятие открыл Председатель Керченского городского совета Гусаков Николай Сергеевич. Чиновник поздравил всех собравшихся, выразил слова благодарности и гордости, а также наградил военных моряков почетными грамотами.
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Следующим на трибуну поднялся Председатель Керченского Совета ветеранов Китиков Николай Тимофеевич, который произнес торжественную речь и также отметил офицеров памятными грамотами.
Кроме того, слова поздравления прозвучали из уст представителя Краснознаменного Северного флота Леонида Попова. Капитан 1 ранга запаса передал керчанам подарки от города Воронежа, которые вручил Николаю Гусакову и Николаю Китикову.
Также морских офицеров поздравили талантливые керченские вокалистки: Александра Санкина и Мария Ходько.
Закончилась торжественная церемония возложением венка к бую в акватории пролива.
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