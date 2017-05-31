В честь Керченского моста будут писать стихи и песни

Керченский мост – это не только «стройка века», это еще и площадка для творческих людей. Так, сейчас стартовал конкурс песен и стихов, посвященных мосту в Крым.

В жюри конкурса вошли такие известные российские исполнители, как Алена Свиридова, рэп-исполнитель Баста и певица Валерия. Конкурс будет проходить с 31 мая по 31 июля.

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Условия его просты. Участникам необходимо написать песню или стихотворение, посвященное Керченскому мосту. Жюри выберет победителя. Лучшая песня прозвучит на фестивале «Новая волна», а ее автор примет участие в съемках клипа со звездой эстрады. Автор же лучшего стихотворения выиграет поездку на Керченский мост. Кроме того, двадцать лучших стихотворений, попадут в специальный сборник стихов.

Участие в конкурсе можно принять по ссылке http://www.most.life/novosti/konkurs/#columns-screen

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