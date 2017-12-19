В четверг в Аршинцево не будет воды

Керченский водоканал сообщает, что в связи с аварийными работами на водоводе Д=300 мм. по ул. Орджоникидзе 21 декабря 2017г. водоснабжение по ул. Дейкало, ул. Клинковского, ТЭЦ будет ограничено с 8:00 до 18:00.

Керченский филиал ГУП «Вода Крыма» просит извинения за причиненные неудобства. Населению и предприятиям необходимо иметь запас питьевой воды на данный период.

Администрация водоканала

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