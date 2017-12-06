В четверг в двух микрорайонах Керчи отключат воду

Сегодня с самого утра на улице Ворошилова, в районе школы №23, горожане заметили лужи на проезжей части. Некоторые керченские СМИ уже написали о том, что это порыв водовода, керчане, в свою очередь, снова недовольны работой Водоканала. Как выяснили журналисты КерчьИНФО – это не порыв водовода.

На предприятии рассказали, что это плановые производвственные работы. Завтра на этом участке будет проводиться переврезка водовода, сегодня – проходит подготовка.

Читайте: В Керчи на следующей неделе будут проблемы с водой

В связи с этим завтра с 8:00 до 18:00 в микрорайоны Марат-4,Марат-5 вода подаваться не будет. Водоканал приносит извинения за причинённые неудобства.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

