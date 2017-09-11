В День города в Керчи запретят продажу алкоголя

В следующие выходные керчане отметят День города. В этом году он совпал с Днём посёлка Ленино, где жителей также ждёт развлекательная программа.

Администрация города разместила объявление о том, что за два часа до начала праздничных мероприятий, во время их проведения и через час после — запретят розничную продажу алкогольной продукции.

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Предпринимателям и бизнесменам рекомендуют отремонтировать, покрасить, обновить и украсить фасады городских зданий, а износившиеся флаги с госсимволикой заменить на новые. Флаги России, Крыма и Керчи должны быть подняты на ресторанах, государственных организациях и магазинах во время торжественных мероприятий.

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