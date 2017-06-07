В День России керчан зовут поиграть в пляжный волейбол

В День России, 12 июня на городском пляже состоятся соревнования по волейболу «Открытие пляжного сезона 2017». Приглашаются все желающие. Регистрация и жеребьевка в 9:30. Построение, открытие и начало игр в 10:00.

Состав команды — 3 человека, без замен. Также допускаются команды из двух человек. Игры по правилам паркового волейбола (допускается прием сверху, последнее касание жесткое), до двух побед по партиям, партии до 15 очков. Применяется система гандикапов: за девушку +1 очко в начале партии, за игрока до 16 лет +1, старше 40 +1, старше 50 +2. Система соревнований, групповая или олимпийская (на выбывание до двух поражений), определится в зависимости от количества команд.

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Приз за первое место — футболки с тематическим логотипом, также команды-победители награждаются медалями и грамотами.

Предварительная регистрация команд здесь: https://vk.com/topic-40798345_35483992

Добровольный регистрационный взнос в зависимости от возможности участников. Вся собранная сумма пойдет на дальнейшее благоустройство волейбольных площадок. Нам еще нужны антенны на сетку, контрастная разметка, судейские вышки, навесы…

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