В День солидарности в борьбе с терроризмом в Керчи пройдет акция «Зажги свечу»

Третий день осени в России ознаменован памятной датой – Днем солидарности в борьбе с терроризмом. День памяти был установлен федеральным законом в 2005 году.



Памятная дата 3 сентября связана с трагическими событиями в Беслане, когда боевики захватили одну из городских школ. Тогда в результате теракта в школе №1 погибли более трехсот человек, среди них более 150 детей.

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Традиционно в этот день на просторах России проходят благотворительные мероприятия, акции и просветительские концерты.

В керченском Сквере Славы пройдет мероприятие «Зажги свечу», посвященное жертвам террористического акта и Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Акция памяти начнется в 20:00.

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