В детсадах кормят фальсификатом

В Крымских детских садах прошла проверка качества молочной продукции. Сотрудники Россельхознадзора сделали 61 забор проб.Выяснилось, что в 19 пробах, а это треть от общего количества, выявился фальсификат – нежелательные добавки. Отмечается, что в основном это — привозная продукция.

Читайте: Цены на основные продукты в Керчи в мае

В ведомстве отмечается, что Крымские производители не могут конкурировать с продукцией, которая завозится с материка. В основном все упирается в деньги, поскольку тендеры на поставки выигрывают компании, предлагающие наиболее низкую цену. Из-за этого, крымский производитель практически не может поставлять «молочку» в госучреждения республики.

Отмечается, что за прошлый год крымские производители смогли перекрыть только 30% от потребности полуострова в молочной продукции.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

