Татьяна Бикетова сменила Евгению Жорняк в должности директора Дворца культуры «Корабел», — сообщает сайт администрации города Керчи.

Татьяна Бикетова с августа 2014 по январь 2015 г. исполняла обязанности директора учреждения. В периоды отсутствия руководителя учреждения по производственной необходимости на протяжении 2014, 2015, 2016 годов неоднократно замещала директора, лично курировала и осуществляла контроль многих проектов по работе учреждения.

В 2016 году под ее контролем проводился текущий ремонт здания Дворца культуры «Корабел», а именно: обновление фасада, капитальный ремонт кровли, замена окон в малом зале, оборудование театрального зала системой кондиционирования воздуха и обновление одежды сцены и интерьера малого зала.

Татьяна Бикетова приняла личное участие в подготовке полного пакета документации для участия в конкурсе на получение субсидий из Федерального фонда социально-экономической подготовки отечественной кинематографии на переоборудование кинозалов. В декабре 2016 года была командирована в г. Москву в «Фонд кино» для заключения договора по итогам конкурса.

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Бикетова Татьяна Валериевна – трудолюбивый, работоспособный, квалифицированный специалист, ответственно относящийся к своей работе, отдающий ей все силы. Имеет свой особенный почерк в работе, ее слово всегда авторитетно, поэтому она пользуется заслуженным уважением коллег.

Татьяна Валериевна постоянно повышает свой профессиональный уровень, отзывчива, делится своими знаниями с сотрудниками. За период работы зарекомендовала себя как грамотный и высококвалифицированный специалист, эффективный и внимательный руководитель, хороший управленец, обладающий всеми необходимыми деловыми качествами. Учитывая наработанный опыт, эффективность деятельности, уважение в коллективе, отзывы о ее работе и ходатайства со стороны трудового коллектива, в целях сохранения высоких показателей в работе Дворца культуры Корабел, как ведущего учреждения культуры города, управление культуры ходатайствовало перед администрацией города о назначении Бикетовой Татьяны Валериевны на должность директора учреждения.

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