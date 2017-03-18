В ДК «Корабел» прочитают стихи керченские поэты

В Керчи проведут творческий литературный вечер. Мероприятие «СТИХиЯ» состоится в последний день марта в малом зале ДК «Корабел». Творческий вечер литературных чтений пройдёт под лозунгом: «СТИХиЯ — подари словам свободу!».

Все неравнодушные к литературе керчане и любители современной поэзии смогут насладиться творчеством местных писателей в пятницу, 31 марта, в 19:00 в Дворце Культуры «Корабел».

Литературное мероприятие уже стало традиционным в Керчи, оно проводится уже третий год подряд.

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В мартовском концерте примут участие юные керченские поэты , а также известные певцы и музыканты: Борис Врублевский (бессменный фронт мен группы «Dharma»), музыкальный проект «WHAIT NOIS», а также неподражаемая Изабелла Шенгур.

Отметим, что «СТИХиЯ» — это молодёжный проект, рассчитанный на аналогичную публику. В работах участников нет никаких рамок и ограничений – только свобода творчества.

В 2017 году проектом «СТИХиЯ» заинтересовался издательский дом города Симферополя «Ареал». Сейчас издательство работает над выпуском пробного литературного одноимённого сборника юных керченских поэтов, который будет называться «СТИХиЯ».

Организаторы культурного вечера приглашают всех керчан и гостей города, которое состоится 31 марта в 19:00 в малом зале ДК «Корабел».



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