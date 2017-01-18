В дома для переселенцев проводят газ

Новые дома для переселенцев с ул. Цементная Слободка уже газифицируют.

В течении нескольких дней сотрудники ГУП РК «Крымгазсети» занимаются проведением газификации двух трехэтажных домов, в которые уже в скором времени заселятся переселенцы.

Напомним, что сроки строительства двух трёхэтажных домов для переселенцев с улицы Цементная Слободка, оказавшихся в санитарно-защитной зоне Крымского моста, в микрорайоне «Нижний Солнечный» уже не раз переносили. Сейчас руководство стройки обещает сдать объект к концу февраля.

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