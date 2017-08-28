В древнем могильнике под Керчью обнаружено 224 захоронения

В ходе археологических раскопок под Керчью исследователи обнаружили 224 древних могилы. В старинных захоронениях покоятся жители Боспорского царства.

Как сообщает Крыминформ с ссылкой на руководителя раскопок Ирину РУКАВИШНИКОВУ, могильник относят к римскому времени I-II века нашей эры.

Сами могилы, в которых были захоронены древние люди, представляют собой узкие грунтовые ямы, перекрытые сверху каменными плитами.

Читайте: Конференция «Археология и история Боспора»: день первый

В ходе раскопок археологами были обнаружены как индивидуальные, так и групповые захоронения (в частности матерей с детьми). Также в захоронениях найдена керамическая и стеклянная посуда, железные предметы и украшения из бронзы и янтаря.

Все, найденные в ходе раскопок объекты, будут переданы в Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

