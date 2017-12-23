В ДТП на улице Кокорина пострадала несовершеннолетняя керчанка

Вчера, 22 декабря, в Керчи произошла авария. Столкнулись мотоцикл и КАМАЗ.

Мотоцикл ЯВА-350 без государственного регистрационного знака под управлением водителя 1999 г.р. в 21:10 осуществил столкновение с автомобилем КАМАЗ-651155811ТО под управлением водителя 1987 г.р. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

Мотоцикл двигался по ул. Кокорина со стороны ул. В.Шоссе в направлении д.Войково, в то время как КАМАЗ ехал в попутном направлении, осуществляя дорожные работы.

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Столкновение произошло вследствие того, что водитель мотоцикла не выбрал безопасную дистанцию.

При ДТП пострадали водитель (диагноз: ЗЧМТ, СГМ, ссадины лица ушиб грудной клетки, ушиб правого коленного сустава) и несовершеннолетний пассажир мотоцикла Антропова Вероника Сергеевна, 2001 г.р. (диагноз: ЗЧМТ, СГМ, перелом левой голени в нижней третьей, перелом тела позвонка).



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