В ДТП под Керчью пострадал 3-летний ребенок

Вчера, 24 ноября 2017 года, под Керчью произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии пострадали трое, среди них оказался трехлетний ребенок.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции, вчера в 18:40 водитель автомобиля «ОПЕЛЬ Астра» двигался по автодороге «Граница с Украиной-Джанкой-Феодосия-Керчь» со стороны г. Керчь в направлении г. Симферополь.

При повороте налево (в сторону с. Приозерное на 406 км) водитель автомобиля не предоставил преимущества в движении транспортному средству, движущемуся во встречном направлении и имеющему преимущество в движении.

Читайте: В Керчи снова ДТП: пострадал пешеход

В результате данных действий водителя произошло столкновение автомобиля «ОПЕЛЬ Астра» с автомобилем «ШЕВРОЛЕ Нива», который, в свою очередь, двигался со стороны г. Феодосия в направлении г. Керчь.

В результате ДТП водитель «ШЕВРОЛЕ Нива» 1980 г.р. получил вывих шейного отдела позвоночника, пассажир автомобиля «ОПЕЛЬ Астра», керчанин 1984 г.р., попал в больницу с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, закрытый перелом костей таза, ушиб правого бедра, ушиб грудной клетки.

Также в аварии пострадал несовершеннолетний ребенок 2014 г.р., который получил ЗЧМТ, СГМ, ушиб шейного отдела позвоночника.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

