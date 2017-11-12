В двух керченских школах отремонтировали пищеблоки

В двух керченских школах завершился ремонт пищеблоков (пищеблок – это комплекс помещений, где пищевые продукты проходят путь от их доставки с продовольственных баз до приготовления блюд и раздачи готовой пищи – прим.ред.) В рамках рабочего визита в Керчь, заместитель председателя Госсовета Республики Крым Ефим ФИКС посетил два учебных учреждения нашего города – школу №25 и школу №26.

Ремонт в обоих школах выполнялся в рамках Федеральной целевой программы. Как отмечают в Горсовете, подобных ремонтных работ в пищеблоках керченских школ еще не проводились. Помещения оснастили специальным оборудованием, а также обновили столовые.

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Школа №26 – одна из последних образовательных заведений, которые строились в Керчи. Школа большая, рассчитана на 1200 учеников. Недавно школа отметила 26-ую годовщину со дня основания. Руководство школы уверено, что эта магия цифр не случайна, и в ближайшем году будет особенно помогать учебному заведению и его учащимся. Ефиму ФИКСУ также озвучили и другие «проблемные» вопросы, зампред попросил взять их на особый контроль.

Фото: сайт Горсовета

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