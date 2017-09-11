В двух микрорайонах Керчи завтра отключат воду

В связи с плановыми работами на водоводе Д=500 мм. по улице Шоссе Героев Сталинграда завтра, 12 сентября с 8.00 до 16.00 вода не будет подаваться в микрорайоны Верхний и Нижний Солнечный.

Керченский филиал приносит извинения за причиненные неудобства. Населению и предприятиям необходимо иметь запас питьевой воды на данный период.

Керченский филиал ГУП РК «Вода Крыма»

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