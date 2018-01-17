В двух районах Керчи сегодня будут проблемы с водой

Сегодня в двух районах Керчи будут проблемы с подачей воды. Об этом информирует городской Водоканал.

Как отмечается в сообщении предприятия, в связи с аварийными работами на магистральном водоводе Д-1020мм в Ленинский и Кировский районы с 9:00 до 16:00 вода будет подаваться с перебоями и пониженным давлением.

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Керченский Водоканал приносит извинения за доставленные неудобства и просит населению и предприятиям иметь запас питьевой воды.

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