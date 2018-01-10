В двухэтажном поезде по Керченскому мосту: Крым готовится

По железнодорожной части Крымского моста на полуостров приедут около 4 миллионов пассажиров. К 2020 году Крымская железная дорога закупит 800 вагонов, большинство из них будут двухэтажными.

Генеральный директор Крымской железной дороги Алексей ГЛАДИЛИН в эфире телеканала «Крым 24» подвел итоги работы 2017 года и рассказал о планах на будущее.

Алексей ГЛАДИЛИН озвучил результаты исследований Института экономического развития транспорта России и перспективы пассажиропотока после запуска ЖД сообщения через Керченский пролив:

«По оценкам Института развития на первом этапе перевозки пассажиров в Крым составят от 3 до 4 миллионов пассажиров в год».

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Он отметил, что уже определена маршрутная сеть, которая позволит перевезти такое количество пассажиров. Определены основные направления и назначения поездов на полуостров.

Говоря о подготовке хозяйства КЖД к открытию Крымского моста и, как следствие, увеличенному потоку пассажиров, Алексей ГЛАДИЛИН отметил, что программа по оздоровлению инфраструктуры разработана и уже воплощается в жизнь. К 2020 году закупят новые вагоны, в том числе и двухэтажные.

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