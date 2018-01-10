В этом году достроят все опоры ж/д части Крымского моста

Строители планируют завершить работы по сооружению опор железнодорожной части Крымского моста и установить значительную часть пролетных строений до конца 2018 года.

В наступившем году мостоотрядам предстоит активно осваивать морские участки строительства железной дороги: до конца зимы начнется сооружение железнодорожных пролетов над акваторией Керченского пролива методом продольной надвижки.

Председатель совета директоров компании «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» Аркадий РОТЕНБЕРГ рассказал о задачах, которые стоят перед мостостроителями на этот год:

«Мы начали новый рабочий год с хорошим заделом. Есть опережение графика по ряду направлений. И это с учетом того, что минувший год стал для нас самым трудоемким. В этом году нам предстоит полностью «одеть» автодорогу через Керченский пролив в асфальтобетон, оснастить ее всем необходимым и ввести в эксплуатацию. Параллельно мы выводим на пиковую мощность строительство железной дороги».

К началу 2018 года в основание железнодорожного моста погружено более 90 % свай, сформировано 175 из 307 опор. Идет сборка пролетов. Общая их масса – почти 160 тысяч тонн, что в 1,5 раза больше, чем на автодорожной части сооружения. Уже собрана пятая часть пролетов.

Читайте: В двухэтажном поезде по Керченскому мосту: Крым готовится

После монтажа мостового полотна начнётся устройство путей, это две колеи для движения пассажирских и грузовых составов из Тамани в Крым и в обратном направлении.

В настоящее время к строительству железной дороги привлечено около 30% от общего числа инженеров и рабочих, принимающих участие в проекте. К ним поэтапно присоединяются мостоотряды, выполнившие свои объемы на автодорожной части.

Справка: Железнодорожный мост – это путь длиной 19 км, из которых более 6 км – над морской акваторией. Дорога плавно поднимается с 5 метров и достигает максимальной высоты – 35 м над морем – на фарватерном участке. Здесь установлены арки Крымского моста, под которыми проходят суда.

Согласно проекту железнодорожная часть моста запускается в работу в 2019 году. Параллельно с работами в Керченском проливе ведется строительство железнодорожной инфраструктуры по обоим берегам. Это дороги со стороны Краснодарского края и Крыма длиной 40 и 17,5 км соответственно.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

