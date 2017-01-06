К новогодним праздникам коллектив феодосийской картинной галереи имени Айвазовского сделал своим посетителям особый подарок – уникальные выставки в рамках фестиваля «Рождество в доме Айвазовского».В первые дни января в картинной галерее стартовал праздничный фестиваль, состоящий из трех эпизодов. Для посетителей подготовили интересные истории из жизни знаменитого мариниста, рассказали, как отмечали праздники в его семье и показали комнату-курильню. В этом зале больше ста лет назад собирались мужчины, чтобы обсудить серьезные темы, выкурить табак и даже поиграть в азартные игры. К сожалению, на сегодняшний день от курильни остался только зал и старый паркет, который еще периодически отдает табачным ароматом.

Но самой интересной для посетителей стала экспозиция с графическими картинами Ивана Константиновича, а также стеллажи с фотографиями.

Уникально, что снимки из жизни Айвазовского хранятся в альбомах в темных кладовых, спрятанные не только от глаз, но и от солнечных лучей. В честь праздника администрация открыла секретные альбомы и показала зрителям фотокарточки середины 19 века, на которых запечатлены моменты из жизни художника, его семьи и друзей.

Добавим, что в этом году Иван Константинович Айвазовский отмечает двухсотлетний юбилей. К празднику галерея готовит интересные мероприятия и выставки. Следите за новостями на официальном сайте галереи.

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