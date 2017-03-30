В футбольном клубе «Океан» — тренерская рокировка

Пресс-служба футбольного клуба «Океан» (Керчь) сообщила об изменениях на тренерском мостике керченской команды. Новым главным тренером керчан стал Олег ЛЕЩИНСКИЙ. Сергей ЕСИН, который до этого тренировал команду, остается в тренерском штабе «Океана».

Поводом для изменений послужило разгромное поражение в 16-ом туре Преьер лиги Крымского футбольного союза от ФК «Севастополь». Напомним, что в этом матче керчане безвольно уступили своим принципиальным соперникам в дерби городов-героев со счетом 0:6.

Президент футбольного клуба «Океан (Керчь) Олег КРИШТАЛЬ так прокомментировал свое решение: «… после такого поражения, которое мы потерпели от принципиального соперника в дерби городов-героев, это очень тревожный «звоночек», и, как следствие, обязательно должны были последовать какие-то изменения. Команде нужна встряска. Назначение Олега Лещинского главным тренером ФК «ОКЕАН», это не отставка, а усиление тренерского штаба».

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Следующий матч футболисты Керчи проведут уже совсем скоро. Уже 2 марта в 15:00 они примут на поле стадиона имени 50-летия Октября одного из лидера чемпионата — «Крымтеплицу» из Молодежного. И хотя гости в трех матчах набрали всего 1 очко в трех матчах, игра ожидается принципиальной и боевой.

Приглашаем керчан на стадион поддержать любимую команду!

СПРАВКА КЕРЧЬИНФО

Олег Станиславович Лещинский

Игровая карьера

В возрасте семи лет начал заниматься в школе киевского «Динамо». В 14 лет перешёл в республиканский спортинтернат, затем поступил в Киевский государственный институт физической культуры. В первенстве СССР играл в командах второй лиги. В 1983—1984 был в составе «Десны» Чернигов, в 1985 — «Авангарда» Ровно. С сентября 1986 жил в Севастополе, в 1986—1990 играл за «Атлантику»/«Чайку».

Тренерская карьера

Лещинский закончил играть в 24 года и стал работать тренером в севастопольской ДЮСШОР № 5. В 2001 году перешёл в новообразованный ФК «Севастополь», где стал ассистентом у Валерия Петрова. Был в команде также старшим тренером второй команды, четырежды — исполняющим обязанности главного тренера, главным тренером, спортивным директором. В 2010 году вывел команду в Премьер-лигу чемпионата Украины.

В 2012—2013 был главным тренером клуба «Титан» Армянск. В начале 2014 перешёл в российский клуб ПФЛ «Тосно».

В августе 2014 года возглавил «СКЧФ Севастополь-2», выступающий в чемпионате Крыма. После того, как у главного тренера основной команды Сергея Диева случился инсульт, возглавил основную команду.

С августа 2016 — главный тренер грузинского клуба «Гурия» Ланчхути.

С 30 марта 2017 — главный тренер футбольного клуба «Океан» Керчь.

Фото — пресс-службы ФК «Океан» (Керчь)



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