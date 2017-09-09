В футбольном матче Керчи и Симферополя победил судья из Евпатории

Праздник футбола — матч между ФК «Океан» и «ТСК-Таврия — безнадежно испортил человек, который должен был оставаться незаметным на футбольном поле. Евпаториец Александр Пономарев, назначенный главным арбитром матча 4-го тура Премьер лиги КФС, получил «черную метку» от керченских футбольных болельщиков за пристрастное судейство.

Тема судейства в футболе всплывает достаточно часто, хотя находится и под запретом среди футбольных функционеров. Но время от времени в сердце любого человека, причастного к тому или иному клубу, накипает злость к «людям в черном». И тогда, не смотря на запреты и штрафы, на пресс-конференциях или в интервью взрывается «бомба» накопленных негативных эмоций.

Вот как это было пару лет назад, когда в результате судейских ошибок, керченский «Океан» потерпел поражение в Евпатории:

Сегодня главный тренер керчан Олег Станиславович ЛЕЩИНСКИЙ удержался на послематчевой пресс-конфернеции от комментирования действий арбитров на футбольном поле, хотя по ходу матча не раз был возмущен неквалифицированными, а порой и явно ангажированными действиями главного арбитра матча.

Как стало известно сайту КерчьИНФО, руководство ФК «Океан» (Керчь) не подает протест на судейство и пока отказывается от публичных комментариев по этому поводу. Но, если об откровенном «сливе» керчан не говорят футбольные функционеры, то простые болельщики на трибунах стадиона имени 50-летия Октября избавлены от этих условностей.

«Я — болельщик с 40-летним стажем, и еще ни разу не видел такого бездарного судейства. Арбитр не замечал фолов против нашей команды и свистел каждый раз, стоило нашему футболисту задеть симферопольца», — прокомментировал журналисту КерчьИНФО итог матча седовласый пенсионер.

Особое возмущение у всех болельщиков на стадионе вызвал второй гол «ТСК-Таврии», забитый с явным нарушением правил: нападение на вратаря, умышленная игра рукой гостей из Симферополя. Этого не заметил рефери, засчитав гол, и вызвал тем самым бурю негодования на трибунах.

Сделав свое черное дело в первом тайме, Александр Пономарев сносно отсудил вторую половину встречи и даже удалил одного из футболистов гостей за затяжку времени.

Осуждать керченских футболистов и винить их в поражении, думается, не стоит. «Моряки» до последней минуты матча шли вперед, за что и были награждены аплодисментами по окончанию встречи и криками «Молодцы! Молодцы!».

А нам остается только перефразировать великого советского комментатора Николая Озерова: «Такое судейство нам не нужно». И в самом деле, о каком развитии футбола в Крыму можно говорить, когда перед сотнями футбольных болельщиков судья разыгрывает дешевый фарс.

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