В газификацию Ленинского района готовы инвестировать

Продолжается разработка проекта по газификации Ленинского района. В данный момент подача «голубого топлива» осуществляется около 43% населения.Отмечается, что Ленинский район должен быть газифицирован на сто процентов. на это потребуется 3,2 миллиарда рублей. Отмечается, что по проекту 600 миллионов рублей, в газификацию крупных населенных пунктов вложит инвестор, подача газа в небольшие населенные пункты будет осуществлена за счет бюджета Крыма, – передает Крыминформ.

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В сообщении передается, что инвестор учитывает окупаемость своих вложений и к концу 2018 года, как только буде завершено строительство «Черноморнефтегазом» газораспределительных станций, в села Ленинского района будут переданы средства для разработки проектно-сметной документации.

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