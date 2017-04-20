В Героевке ожидаются перебои с электроснабжением

Керченский район электрических сетей ГУП РК «КРЫМЭНЕРГО» информирует, что 20, 21, 24 апреля 2017 г. специалистами Камыш-Бурунской ТЭЦ будут осуществляться неотложные ремонтные работы МВ-35 кВ на ПС «КБ-ТЭЦ» в сторону ПС «Эльтиген».

Сети данного района не имеют второго питания, таким образом, 20, 21, 24 апреля 2017 г. с 8-00 до 18-00 не будет подаваться электроэнергия бытовым потребителям г. Керчи по следующим улицам:

Пос. Героевское: ул. Галины Петровой, ул. Косоногова, пер. Косоногова, ул. Денисова, ул.Рубежная, ул. Угловая, ул. Озерная, ул.Гражданская, ул. Космодемьянской, ул.Петровского, ул. Аршинцевская коса.

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