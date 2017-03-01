В ГИБДД г. Керчи подвели итоги Декады безопасности дорожного движения

С целью повышения уровня безопасности дорожного движения и снижения аварийности в Керчи в период с 16 по 26 февраля 2017г. сотрудниками ГИБДД проведена Декада безопасности дорожного движения. В рамках проводимого мероприятия инспекторы провели комплекс оперативно-профилактических мероприятий под условными названиями: «Пешеход. Пешеходный переход», «Перекресток», «Нетрезвый водитель», «Автобус».

В период проведения профилактических мероприятий нарядами ДПС выявлено 283 нарушения Правил дорожного движения, среди которых: 19 фактов управления транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения, 82 факта не предоставления преимущества в движении пешеходам, 64 нарушения правил проезда перекрестков, 35 из которых регулируемые, 15 фактов нарушения правил дорожного движения пешеходами, 51 нарушение ПДД допущенных водителями автобусов.

Один из водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения, допустил правонарушение повторно. Подозреваемый в совершении преступления подвергнут административному аресту в соответствии с санкцией ч.2 статьи 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами). Отделом дознания отдела полиции № 3 УМВД России по г. Керчи возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного ст. 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

За время проведения профилактических мероприятий на территории г. Керчи зарегистрировано одно ДТП, в результате которого пострадал один человек.

Госавтоинспекция г. Керчи призывает участников дорожного движения соблюдать Правила дорожного движения и быть предельно внимательными на дорогах.

Граждан, владеющих информацией об управлении транспортными средствами водителями, находящихся в состоянии опьянения призываем незамедлительно сообщать данную информацию в полицию по телефонам (36561) 6-11-93 или 102.

Остановив пьяного водителя, вы можете спасти чью-то жизнь!

Пресс-служба УМВД России по г. Керчи

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