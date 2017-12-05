В ГИБДД г.Керчи подвели итоги оперативно-профилактической операции «Грузовик»

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием грузового автотранспорта ГИБДД г. Керчи с 20 по 30 ноября проводили оперативно-профилактические мероприятия «Грузовик».

В течение десяти дней инспектора ГИБДД осуществляли массовые проверки грузовых транспортных средств на предмет соблюдения водителями большегрузов Правил дорожного движения, правил перевозки грузов, режима труда и отдыха, соответствия технического состояния транспортного средства предъявляемым требованиям и другое.

В результате проведенных профилактических мероприятий инспекторами составлено 38 административных материалов в отношении руководителей автотранспортных предприятий и 30 административных материалов в отношении водителей грузового транспорта.

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Наиболее распространенными нарушениями являются: управление транспортным средством без технического средства контроля либо нарушение режима труда и отдыха, управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных Правилами дорожного движения, управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, нарушение правил перевозки грузов, управление транспортным средством без страхового полюса.

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Профилактические мероприятия закончились, но работа инспекторов ГИБДД в этом направлении продолжается.

Госавтоинспекция напоминает водителям и руководителям автотранспортных предприятий, осуществляющих перевозку грузов, о неукоснительном соблюдении требований правил дорожного движения, обеспечении соответствия технического состояния транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения, недопущении эксплуатации транспортных средств при наличии у них неисправностей, угрожающих безопасности дорожного движения.

Пресс-служба УМВД России по г. Керчи

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