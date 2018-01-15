В ГИБДД Керчи подвели итоги операции «Нетрезвый водитель»

С 12 по 14 января 2018 года сотрудники ГИБДД г. Керчи провели очередной этап профилактической операции «Нетрезвый водитель». Мероприятие проводилось в дневное и ночное время суток во всех районах города в целях снижения уровня аварийности, профилактики ДТП с участием водителей находящихся в состоянии опьянения.

В результате отработки территории обслуживания нарядами ДПС выявлено шесть водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. В отношении правонарушителей возбуждено административное производство, транспортные средства эвакуированы на штрафстоянку.

Читайте: Авария под Керчью: пострадавший в травматологии

Водителям, управляющим транспортными средствами в состоянии опьянения, грозит ответственность в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет (12.8 КоАП РФ).

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения не преступать закон, соблюдать Правила дорожного движения.

Пресс-служба УМВД России по г. Керчи

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

