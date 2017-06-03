В ГИБДД работает система скидок

Это касается уплаты госпошлины. Система действует с 1 января, и чтобы получить 30% скидку, необходимо подавать заявку через единый портал государственных и муниципальных услуг.

Скидка распространяется на получение или замену водительских прав и регистрацию вашего авто. В ГИБДД отмечают, что данная акция распространяется только на физических лиц.

Для того, чтобы получить 30% скидку на вышеперечисленные услуги, необходимо подать заявку на сайте госуслуг, дождаться выставления счета, в способе оплаты выбрать «безнал», затемвыбрать способ оплаты банковской картой, или же электронными кошельками.

Если вы все сделали верно, то заплатите на 30 процентов меньше, чем обычно.

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