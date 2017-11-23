В городе ожидаются перебои с водой

Керченский водоканал сообщает,

что в связи с аварийными работами на КНС 6А, (Бондаренковские очистные сооружения) 23.11.17 с 9.00 до 13.00 ч. вода в Центре и Аршинцево будет подаваться с перебоями и пониженным давлением, а в районах Старый Стеклотарный и “Завод Войкова” может остановиться вовсе.

Керченский филиал просит извинения за причиненные неудобства. Населению и предприятиям необходимо иметь запас воды на данный период.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

