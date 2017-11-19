В горсовете обсудили сотрудничество Керченской и Феодосийской Епархии

Глава муниципального образования г. Керчь Николай ГУСАКОВ и заместитель председателя Керченского городского совета Ольга СОЛОДИЛОВА встретились с представителем миссионерского отдела Феодосийской Епархии Людмилой КАРПЕНКО. Об этом сообщает пресс-служба Керченского городского совета.

В настоящий момент Епархией ведется работа по подготовке и проведению Форума «Керчь: Святоапостольский город — Византия-Русь Россия». Он станет логическим продолжением первой православной научно-практической конференции, которая проводилась в храме Александра Невского текущей осенью.

Также в отделе работают над организацией паломнических туров и их рекламным продвижением. Совместно с ВКИКМЗ занимаются организацией экспозиции христианских древностей Керчи и художественной выставки. Развивается направление печати полиграфических материалов, обучения экскурсоводов, педагогов, воспитателей.

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Идет работа и над созданием сайта паломнического тура, открытием молодежного и военно-патриотического лагеря, созданием в Керчи музея культурно-исторического, духовно-нравственного наследия, являющегося основанием становления российской государственности.

От лица городских властей Николай ГУСАКОВ выразил готовность к сотрудничеству. Направления работы отдела Феодосийской и Керченской Епархии во многом идут в ногу с направлениями работы городских властей, поэтому в этом смысле есть, что обсудить.

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